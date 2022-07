Pharnext nomme Antoine Gravelle au poste de Directeur Juridique

PARIS, France, le 5 juillet 2022 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la nomination d’Antoine Gravelle au poste de Directeur Juridique, à compter du 1er juillet 2022.

Antoine Gravelle est un spécialiste confirmé du Droit appliqué aux industries de la Santé, avec plus de 15 ans d’expérience dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, notamment auprès de sociétés internationales cotées. Il rejoint Pharnext après avoir travaillé chez OSE Immunotherapeutics, une société cotée sur Euronext spécialisée dans le développement de thérapies pour l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie et immuno-inflammation, en direct et via des partenariats, où il occupait le poste de Directeur Juridique en charge du service juridique, des subventions et de la propriété intellectuelle.