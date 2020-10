Pharnext annonce ses résultats financiers du 1er semestre 2020

PARIS, France, le 15 octobre 2020 à 08h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui ses résultats financiers du 1er semestre 2020.





PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2020



Point sur PXT3003 notre candidat médicament le plus avancé

En mars 2020, l'agence de santé britannique (MHRA : Medicine and Healthcare products Regulatory Agency) a accordé le statut de Médicament Innovant Prometteur (PIM : Promising Innovative Medicine designation) à son candidat médicament le plus avancé, PXT3003, pour le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) chez les patients de 16 ans et plus. Le statut PIM indique qu'un produit de santé est un candidat prometteur à une mise à disposition avant l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché britannique (EAMS : Early Access to Medicine Scheme) pour le traitement, le diagnostic ou la prévention d'affections potentiellement mortelles ou gravement invalidantes présentant des besoins médicaux non satisfaits.