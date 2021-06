PARIS, France, le 7 juin 2021 à 8h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY(TM), a annoncé ce jour la conclusion d'un contrat de financement par obligations convertibles avec Global Tech Opportunities 13 pour lequel Alpha Blue Ocean a agi comme arrangeur. Sous réserve de la réalisation de conditions contractuelles et de marché, l'Investisseur s'engage à souscrire un montant brut maximum de 81 millions d'euros.

Décomposition du programme de financement :

- Financement par 35 tranches d'OCEANE-BSA maximum pour un montant nominal brut maximum de 81 millions d'euros sur 36 mois, soumis à des conditions usuelles, et, pour les tranches 17 à 35, à l'approbation d'une autorisation spécifique par l'assemblée générale mixte convoquée le 30 juin 2021.

- Émission de la première tranche d'OCEANE, pour un montant nominal brut de 5,5 millions d'euros.

- Dilution potentielle maximale engendrée par les 35 OCEANE-BSA pour un actionnaire détenant 1% du capital social avant le financement aboutirait à une détention de 0,38% du capital social après le tirage et la conversion de l'intégralité des OCEANE et l'exercice des BSA