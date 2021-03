PARIS, France, le 31 mars 2021 à 08h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« La Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY(TM), annonce aujourd'hui que le premier patient a été inclus dans son étude clinique pivot de Phase III (« l'essai PREMIER ») de PXT3003 aux États-Unis, au Centre Neuromusculaire d'Austin (Texas). PXT3003 est le candidat médicament le plus avancé de la Société, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (« CMT1A »), une indication pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé. L'étude recrutera environ 350 patients atteints de CMT1A d'intensité légere à modérée dans 50 centres aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Israël.