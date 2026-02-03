Pharming Group se reprend grâce à ses objectifs 2026 et à l'avis de Jefferies
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 14:46
Pour l'exercice en cours, la société biopharmaceutique vise des revenus compris entre 405 et 425 millions de dollars, soit une croissance comprise entre 8 et 13%. La société compte notamment sur une accélération significative de la croissance de Joenja et la croissance continue de Ruconest.
Au troisième trimestre 2025, Joenja, un produit destiné au traitement de l'APDS, une maladie immunitaire rare et génétique, a connu une hausse de ses ventes de 35%, à 15,1 millions de dollars, ce qui représente 15,52% du total du chiffre d'affaires de l'entreprise.
De son côté, sur la même période, Ruconest, pour traiter les crises aiguës d'angio-oedème héréditaire (AOH), a connu une progression de ses ventes de 29%, à 82,2 millions de dollars, soit 84,48% des revenus totaux de Pharming Group. La société dispose pour l'instant seulement de ces produits sur le marché.
Pour revenir aux prévisions 2026, elle table sur des charges d'exploitation totales entre 330 et 335 millions de dollars, contre entre 304 et 308 millions de dollars attendus en 2025. Cette augmentation est principalement due à la hausse des dépenses en Recherche & Développement, liées aux essais cliniques de phase II en cours pour le Leniolisib (Joenja) et à l'essai clinique pivot pour le Napazimone.
Jefferies plutôt agréablement surpris
Les analystes de Jefferies estiment que ces prévisions sont supérieures aux leurs, et reflètent une confiance accrue de la direction de la société biopharmaceutique dans ses deux produits. La banque d'investissement américaine rappelle que la veille, Pharming Group avait reçu une Complete Response Letter des autorités sanitaires américaines (FDA) à propos de la demande complémentaire d'autorisation de mise sur le marché de Joenja, dans la même indication, mais chez des enfants de 4 à 11 ans. La FDA a soulevé une problématique liée à un risque de sous-exposition chez les patients pédiatriques de faible poids corporel. Partant, la Food & Drug Administration a demandé des informations complémentaires et a également identifié un problème concernant l'une des méthodes utilisées pour le contrôle des lots de production. Jefferies est surpris que ce revers pour le Joenja n'ai pas eu de conséquences sur les prévisions.
En outre, là où Pharming Group table sur une croissance continue pour Ruconest, les analystes de la banque américaine anticipaient un déclin face à la concurrence des traitements oraux plus pratiques, là où le Ruconest est administré en intra-veineuse.
La recommandation de Jefferies sur le titre de la société néerlandaise est à acheter, avec une cible de cours de 2 euros, ce qui laisse apparaître un potentiel de hausse de près de 40% par rapport à la clôture d'hier.
Valeurs associées
|1,5070 EUR
|Euronext Amsterdam
|+5,24%
A lire aussi
-
Le groupe pharmaceutique Pfizer a annoncé mardi une perte nette de 1,65 milliard de dollars au quatrième trimestre 2025, creusée par des charges quasiment doublées sur un an, mais a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026 avec un programme musclé dans l'anti-obésité. ... Lire la suite
-
Guerre en Ukraine : la Suède et le Danemark vont fournir pour 250 millions d'euros de systèmes de défense
Les deux pays vont fournir à l'Ukraine le système d'artillerie antiaérienne mobile TRIDON Mk2, "une plateforme capable d'abattre des missiles de croisière et des drones de frappe à longue portée", a précisé le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, ... Lire la suite
-
Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite
-
(AOF) - Publicis (-9%) émarge à la dernière place de l'indice CAC 40 en dépit d'une performance annuelle solide. Ce sont ses perspectives qui sont froidement accueillies par les investisseurs, le géant de la publicité anticipant pour cette année une croissance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer