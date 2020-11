PHARMASIMPLE : Pharmasimple annonce une diversification stratégique vers les médicaments OTC dès 2021

Pharmasimple annonce une diversification stratégique

vers les médicaments OTC dès 2021

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 17 Novembre 2020, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce une diversification stratégique vers la distribution de médicaments sans ordonnance.

Dans le cadre des commandes d'articles de prévention de la part de ses clients, Pharmasimple enregistre de nombreuses demandes pour se fournir en produits OTC. Le marché des médicaments sans ordonnance est très important et en totale synergie avec l'offre de Pharmasimple. A titre illustratif, sa taille est supérieure à 2 milliards d'euros rien que pour la France (source Afipa pour 2019).

Pharmasimple prévoit d'inclure cette nouvelle gamme de produits dans son offre globale à partir de 2021.

Pour répondre aux exigences de la règlementation européenne, qui stipulent que la vente en ligne de produits d'automédication soit une extension virtuelle d'officines de pharmacies régulièrement autorisées à exercer sur leur territoire, le Groupe envisage dans un premier temps, le rachat d'un fonds de commerce de pharmacie en Belgique, pour adresser le marché belge.

En fonction du succès de cette initiative, Pharmasimple étendra rapidement ses ventes de médicaments OTC en France en s'appuyant sur son réseau 1001Pharmacies.com.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2020 : le 26 janvier 2021

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 5001

gbroquelet@capvalue.fr



A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.