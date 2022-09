PHARMASIMPLE : Pharmasimple annonce la suspension des tirages d'OCA à compter d'octobre 2022 pour une période minimum de 6 mois

Pharmasimple annonce la suspension des tirages d'OCA à compter d'octobre 2022 pour une période minimum de 6 mois

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 29 septembre 2022, 7h –Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS) annonce la suspension pour une période de 6 mois minimum, des tirages du contrat de financement conclu auprès de Alpha Blue Ocean, entreprise spécialisée dans les financements flexibles à destination des sociétés cotées.

La convention de financement de 200 M€ sous forme d'Obligations Convertibles en Actions (OCA) conclu avec Alpha Blue Ocean en avril 2022 (communiqué du 28 avril 2022), a entrainé la création d'un nombre significatif d'actions et a impacté la capitalisation boursière du Groupe.

Dans ce contexte, Pharmasimple a pris la décision de suspendre le tirage des tranches d'OCA, et a parallèlement engagé des discussions avec des partenaires financiers parmi lesquels Alpha Blue Ocean afin de trouver des financements additionnels non dilutifs.

L'amélioration de la situation financière du Groupe, rendue possible grâce à la mise en place d'un financement en quasi-fonds propres a permis à Pharmasimple de disposer des moyens pour déployer et poursuivre son plan stratégique en 2022 et au-delà, à savoir :

la transformation accélérée de son modèle vers la distribution physique de ses produits avec le rachat d'officines notamment en Belgique. Pour mémoire, 14 pharmacies au total ont été signées dont 8 sont d'ores et déjà intégrées et 3 en cours d'intégration en octobre prochain

La finalisation de cette restructuration combinée à la montée en puissance du nouveau modèle permet à Pharmasimple d'envisager sereinement le retour durable de la croissance.

Prochaine publication : Résultats du 1 er semestre 2022 : 11 octobre 2022 après bourse.

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2021, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 30 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com Communication financière

01 80 81 5000

info@capvalue.fr

