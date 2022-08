PHARMASIMPLE : Pharmasimple annonce avoir pris une participation de 5% dans Phytocann Group, expert suisse du CBD en Europe

Pharmasimple annonce avoir pris une participation de 5% dans Phytocann Group, expert suisse du CBD en Europe

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 9 août 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS) annonce la signature d'un partenariat stratégique et financier avec Phytocann Group, entreprise verticalement intégrée et pionnière du CBD en Europe.

Ce partenariat revêt la forme d'une prise de participation à hauteur de 5% dans le capital de Phytocann Group et d'une alliance forte dans la distribution de produits cannabiques en pharmacies et via les plateformes internet de Pharmasimple. La société a souscrit à hauteur de 5 M€ à une augmentation de capital qui lui était réservée avec une libération progressive des fonds sur les 16 prochains mois, soit d'ici fin décembre 2023.

L'assouplissement des législations européennes en matière de vente de produits à base de cannabis et la tendance constatée dans certains pays d'en réserver la commercialisation aux seules pharmacies en font une thèse d'investissement prometteuse pour Pharmasimple.

Cette alliance s'inscrit pleinement dans la stratégie de Pharmasimple de constituer un réseau puissant de pharmacies en Belgique, dont l'objectif est d'assurer croissance et rentabilité de manière durable. Intégrer verticalement une gamme de produits offrant de fortes marges et des perspectives de développement favorables permet de contribuer pleinement à cet objectif.

Il convient de préciser que cet investissement n'aura aucun impact sur le calendrier d'acquisitions des pharmacies présenté dans le cadre de la communication du plan stratégique de Pharmasimple prévoyant le rachat d'ici 5 ans de 150 à 200 officines.

