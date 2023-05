PHARMASIMPLE : PHARMASIMPLE A DEPOSE LE BILAN

Communiqué de presse

PHARMASIMPLE A DEPOSE LE BILAN

Seneffe, Belgique, 17 mai 2023, 14h15 heures (CET) – PHARMASIMPLE (Code ISIN : BE0974302342 ; Mnémonique : ALPHS), société notamment active dans la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques en ligne et via des pharmacies en Belgique, rencontre des difficultés de trésorerie importantes et se retrouve en situation de cessation de paiement et d'ébranlement de crédit, à la suite d'une décision prise début mai 2023 par l'un de ses partenaires financiers stratégiques de ne pas poursuivre le financement de PHARMASIMPLE tel que prévu contractuellement entre parties.

Dans un souci de transparence, le conseil d'administration de PHARMASIMPLE porte à la connaissance de la communauté financière que PHARMASIMPLE a fait aveu de faillite en date du 16 mai 2023. PHARMASIMPLE a été convoquée à comparaître à l'audience du 22 mai 2023 à 09h00 devant la première chambre du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut Division de Charleroi, au cours de laquelle le tribunal statuera sur l'aveu de faillite de PHARMASIMPLE.

Contacts :

Société

PHARMASIMPLE

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

A propos de Pharmasimple : A propos de Pharmasimple : Pharmasimple est un groupe de distribution spécialisé dans la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Disposant d'un réseau d'une dizaine de pharmacies en Belgique, la société vise à devenir un des leaders de son secteur dans ce pays par un programme ambitieux de croissance externe. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lpubYZSakpuaypxyaMpqbJdkapxkk5bHbpKaxWJqa5bImW6Ux5eVbMjLZnFhlWlu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80048-cp-pharmasimple-depot-de-bilan-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com