PHARMASIMPLE : CALENDRIER FINANCIER 2020

Calendrier financier 2020

Publications Dates Chiffre d'affaires annuel 2019 Mercredi 5 février 2020 Résultats annuels 2019 Mercredi 15 avril 2020 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 Mercredi 13 mai 2020 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 Mercredi 29 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 Mercredi 14 octobre 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 Jeudi 12 novembre 2020

Prochaine publication : Chiffre d'affaires d'annuel 2019 : le mercredi 5 février 2020, après Bourse.

Contacts :

Société



Communication



A propos de Pharmasimple: Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.