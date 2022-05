Pharmagest - Modalités de mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2021

PHARMAGEST INTERACTIVE annonce que son Document d’Enregistrement Universel 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 28 avril 2022 sous le numéro n° D.22-0384.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF, http://www.amf-france.org, ainsi que sur le site Internet de PHARMAGEST INTERACTIVE, https://www.pharmagest.com.

Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, et ceux prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2021.

Il a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format» (ESEF) en iXBRL et au format PDF (reproduction de la version officielle de l’URD au format ESEF)



L'intégralité des modalités de mise à disposition de l'URD 2021 sont en ligne sur : www.pharmagest.com

