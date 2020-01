Pharmagest - MALTA INFORMATIQUE s'européanise et s'implante en Belgique

o MALTA INFORMATIQUE et la Division Solutions pour Etablissements Sanitaires et Médico- Sociaux, filiale du Groupe Pharmagest, se développent en Europe en rachetant les activités d'édition de logiciels pour maisons de repos et établissements spécialisés de la société belge CARE SOLUTIONS (filiale d'ARMONEA).



o L'activité concernée par cette opération concerne les équipes, les marques et les contrats d'équipement en logiciels Care Solutions de plus de 630 maisons de repos (équivalent EHPAD) en Belgique, sur les 1.540 établissements que compte le pays.

o Signature concomitante d'un partenariat stratégique européen avec Colisée pour les accompagner dans l'équipement logiciel de tous leurs établissements.



