Pharmagest - AG0 du 25 juin 2021 - Avis de convocation et mise en ligne des documents préparatoires

La société PHARMAGEST INTERACTIVE invite ses actionnaires à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le mardi 29 juin 2021, a? 17 heures, au Siège Social à VILLERS-LES-NANCY (Technopôle de Nancy-Brabois - 5 Allée de Saint Cloud).



L'avis de convocation, comprenant notamment la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 9 juin 2021 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/annonce/202106092102562-69) ainsi que dans le journal d'annonces légales Les Tablettes Lorraines.



Ces avis sont disponibles en ligne sur le site internet de la Société www.pharmagest.com ainsi que les traductions correspondantes https://pharmagest.com/en/investisseur/

assemblee-generale/.



Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote sont également mis en ligne sur le site internet de la Société : www.pharmagest.com, Rubrique FINANCE - Onglet Assemblée Générale, depuis le 8 juin 2021.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site de Pharmagest : www.pharmagest.com

