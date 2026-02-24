Pharmacie: le Dupixent, traitement vedette de Sanofi, approuvé dans une nouvelle indication aux USA

Le Dupixent, l'un des traitements les plus rémunérateurs de Sanofi , a été approuvé aux Etats-Unis dans une nouvelle indication, la rhinosinusite fongique allergique, a annoncé mardi le géant français de l'industrie pharmaceutique.

Ce traitement, développé avec l'américain Regeneron, a été approuvé par l'agence américaine du médicament (FDA) "pour le traitement des patients adultes et pédiatriques âgés de 6 ans et plus atteints de rhinosinusite fongique allergique ayant des antécédents de chirurgie sino-nasale", a détaillé Sanofi dans un communiqué.

C'est le premier traitement approuvé aux Etats-Unis pour cette pathologie, qui concerne entre 5% et 10% des rhinosinutites chroniques, et se traduit par un fort inconfort - congestion et inflammation nasales -, voire certaines complications comme des déformations du visage.

Dupixent, déjà approuvé dans de multiples autres pathologies aux Etats-Unis ou dans l'Union européenne (UE), est l'une des principales sources de revenus de Sanofi. Mais les investisseurs s'interrogent sur sa capacité à gérer la suite, le premier brevet de Dupixent devant tomber dans cinq ans.

Dans ce contexte d'interrogations sur la capacité de Sanofi à innover, son précédent directeur général, le britannique Paul Hudson, a été remercié mi-février par le conseil d'administration qui l'a remplacé par Belén Garijo, jusqu'alors à la tête de l'allemand Merck KGaA.