Ipsos anticipe une croissance organique entre 2% et 3% pour l'exercice 2026
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 18:21

Ipsos a enregistré un chiffre d'affaires de 2,524 milliards d'euros en 2025, en hausse de 3,4% dont 0,6% de croissance organique, 5,8% d'effets de périmètre liés principalement aux acquisitions de The BVA Family et d'infas.

Dans le même temps, la marge opérationnelle 2025 fait preuve de résilience et illustre une nouvelle fois la discipline financière d'Ipsos. Elle s'établit à 12,8% à périmètre constant et à 12,3% en données publiées, intégrant l'effet temporairement dilutif des acquisitions de The BVA Family et d'infas.

Le résultat net ajusté part du groupe s'élève à 240,4 MEUR contre 244,1 MEUR l'année précédente.

La marge brute en 2025 s'établit à 67,8% contre 68,7% en 2024. Une majeure partie de ce recul s'explique par l'intégration d'infas et de The BVA Family dont le taux de marge brute est plus faible que la moyenne du groupe.

"A périmètre et taux de change constants, le taux de marge brute s'inscrit en recul de 30 points de base, reflétant une hausse temporaire des coûts de collecte sur certaines activités, ainsi que le renforcement des dispositifs de contrôle qualité sur nos panels", explique Ipsos.

Compte tenu de la solidité financière du groupe et conformément à la politique d'allocation du capital présenté lors de la journée investisseurs, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 20 mai 2026, le versement d'un dividende de 2 EUR par action, en hausse de plus de 8%, correspondant à un taux de distribution de 36 % du résultat net ajusté dilué par action, qui sera détaché le 1er juillet 2026.

Par ailleurs, le conseil a décidé ce jour, d'un programme de rachat d'actions à des fins d'annulation, pour un montant d'environ 100 MEUR en 2026, qui sera exécuté dans les meilleurs délais..

Côté perspectives, l'entreprise de sondages française vise une croissance organique moyenne de 3% à 4% sur la période 2026-2028.

Pour l'exercice 2026, Ipsos anticipe une croissance organique entre 2% et 3%, avec une marge opérationnelle équivalente à 2025. Les priorités d'allocation du capital demeurent inchangées, avec la poursuite d'une stratégie d'acquisitions ciblées et le renforcement des investissements dans la technologie.

