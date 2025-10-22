Pharmacie: Ipsen va acquérir la biotech française ImCheck Therapeutics pour jusqu'à un milliard d'euros

Le groupe pharmaceutique français Ipsen , solidement implanté en oncologie, a annoncé mercredi son intention d'acquérir la biotech tricolore ImCheck Therapeutics, une transaction pouvant aller jusqu'à un milliard d'euros qui renforce son activité dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA).

David Loew, PDG d'Ipsen, en juillet 2020 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Cette acquisition porte sur un anticorps monoconal (ICT01) en développement dans le traitement de première ligne de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) chez des patients qui ne peuvent pas tolérer une chimiothérapie intensive.

Il s'agit de la plus grosse acquisition d'Ipsen pour un produit encore en développement, selon le groupe.

Le montant de l'opération s’élève à 350 millions d'euros, auxquels pourront s’ajouter des paiements ultérieurs liés à la réalisation de certains objectifs réglementaires et commerciaux pouvant potentiellement porter la transaction à 1 milliard d’euros, selon un communiqué.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2026.

"Nous sommes convaincus que grâce aux données prometteuses de l'ICT01 et à l'expertise mondiale d'Ipsen en matière de développement et de commercialisation, nous sommes bien placés pour lancer un essai de phase IIb/III en 2026", en vue de sa mise sur le marché, a déclaré David Loew, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

En oncologie, qui représente plus de 73% de ses ventes totales en 2024, Ipsen se focalise sur les tumeurs solides et hématologiques.