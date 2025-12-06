F1: Verstappen, en pole à Abou Dhabi, accentue la pression pour le titre

Le pilote de Formule 1 néerlandais Max Verstappen (Red Bull) après avoir réalisé la pole-position lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, dernière épreuve de la saison, sur le circuit de Yas Marina le 6 décembre 2025. ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Max Verstappen, deuxième du championnat du monde de Formule 1, partira en pole position du Grand Prix d'Abou Dhabi, après avoir signé le meilleur temps des qualifications samedi devant ses deux derniers rivaux pour le sacre, Lando Norris et Oscar Piastri, deuxième et troisième avec leur McLaren.

Sous les milliers de spots et de lumières entourant le tracé de Yas Marina, le quadruple champion du monde en titre néerlandais a relégué à plus de 2/10e les McLaren à l'issue d'un tour phénoménal.

"Max a fait du bon travail a d'ailleurs salué Norris samedi soir, alors félicitations à lui, nous avons fait tout ce que nous pouvions nous".

Cette performance de bon augure dans sa chasse au titre mais "Mad Max" le sait: s'il gagne dimanche, "il [lui] faudra aussi un coup de pouce du destin".

Car mathématiquement, le Britannique Norris tient la corde au championnat: leader avec 408 points, il compte 12 longueurs d'avance sur Verstappen et 16 sur son équipier australien Oscar Piastri, alors que 25 points restent à attribuer à Abou Dhabi. Ces trois pilotes sont les derniers encore en lice pour tenter de décrocher dimanche le titre de champion du monde 2025.

Le pilote britannique Lando Norris (McLaren) lors de la séance de qualifications du Grand Prix d'Abou Dhabi de Formule 1 sur le circuit de Yas Marina le 6 décembre 2025. ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Un podium à l'issue du GP ferait automatiquement de Norris le champion du monde 2025, peu importe le résultat de ses concurrents.

Si Verstappen (Red Bull) vise à 28 ans un cinquième titre consécutif — exploit que seule la légende Michael Schumacher a accompli entre 2000 et 2004 — ses deux rivaux de chez McLaren espèrent décrocher leur premier sacre mondial dans l'élite de leur sport.

- Alpine dernière -

Avec encore trois candidats pour la couronne à l'aube du dernier GP, la F1 n'avait plus connu un tel scénario depuis 2010, lorsque Sebastian Vettel avait arraché le sacre à trois autres prétendants encore en lice lors de la dernière course de l'année, déjà à Abou Dhabi.

Derrière Verstappen et Norris, Piastri s'élancera devant le Britannique George Russell (Mercedes) sur la grille de départ du GP, qui se déroulera en nocturne, comme les qualifications.

Pour le dernier acte de la saison, le Monégasque Charles Leclerc ( Ferrari ), assuré de terminer cinquième au général derrière Russell, sera sixième sur la grille.

Le pilote britannique Lewis Hamilton (Ferrari) lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dhabi sur le circuit de Yas Marina le 6 décembre 2025. ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

En revanche, tout reste à jouer pour la sixième place au championnat entre leurs coéquipiers Lewis Hamilton (Ferrari) et Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), puisque les deux pilotes ne comptent que deux points d'écarts. Le premier partira seulement 16e, derrière son jeune rival italien de 19 ans, 14e.

A 40 ans, le septuple champion du monde Hamilton pourrait conclure la saison 2025 sans podium, une première depuis ses débuts en 2007.

Chez les Français, Esteban Ocon (Haas) sera huitième devant son compatriote Isack Hadjar (Racing Bulls), neuvième. A Abou Dhabi, le premier égale son meilleur résultat de la saison en qualifications alors que son compatriote s'aligne pour la dernière fois au volant de sa Racing Bulls avant de rejoindre l'an prochain Verstappen chez Red Bull.

Chez Alpine, dont la saison s'est apparentée à un véritable chemin de croix, le Normand Pierre Gasly partira d'une très lointaine 19e place, devant son coéquipier argentin Franco Colapinto, 20e et dernier des qualifications.