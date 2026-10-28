Pharmacie: GSK annonce un recul du bénéfice net au troisième trimestre, mais maintient ses objectifs

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le géant pharmaceutique britannique GSK a annoncé mercredi un recul de 23 % de son bénéfice net au troisième trimestre, affecté notamment par les coûts d'un programme d'économies lancé cette année, mais maintient ses objectifs pour l'exercice.

Ce programme, annoncé en juillet par le laboratoire pour financer des investissements et améliorer sa marge opérationnelle, prévoit des économies annuelles ciblées de 1,9 milliard de livres d'ici 2029.

Les coûts liés à cette restructuration s'élèvent à 328 millions sur le trimestre et expliquent en partie le recul du bénéfice net, qui s'affiche à 1,543 milliard de livres, contre 2,013 milliards à la même période l'an passé.

Le groupe ne détaille pas les sites concernés par ce plan, ni le nombre de postes en jeu. Mais il avait indiqué mi-octobre envisager de supprimer 1.200 emplois en Belgique, où sa filiale compte plus de 8.000 salariés.

Le bénéfice net ajusté, qui ne prend pas en compte certains éléments comme le coût de cette restructuration, est lui resté quasiment stable, à 2,189 milliards de livres.

Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 4 %, à 8,887 milliards de livres, porté notamment par une progression des ventes de médicaments spécialisés contre le cancer, le VIH et les traitements des maladies respiratoires, immunitaires et inflammatoires.

Ces résultats permettent à GSK de confirmer ses perspectives pour l'année 2026, avec un chiffre d'affaires qui devrait augmenter de 3 % à 5 % et un résultat opérationnel ajusté en hausse de 7 % à 9 %, à taux de change constants.

"GSK a réalisé un autre trimestre solide, avec de bonnes performances de nos principaux moteurs de croissance et de nos nouveaux lancements", se félicite le directeur général, Luke Miels, cité dans le communiqué, qui souligne que le groupe est "en bonne voie pour lancer 22 essais de phase III cette année".