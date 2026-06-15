PGIM noue un partenariat de distribution avec FinecoBank en Italie

PGIM a annoncé un partenariat stratégique de distribution avec FinecoBank, visant à élargir l’accès de ses stratégies d’investissement aux épargnants italiens.

L’accord porte sur la distribution de sept fonds PGIM couvrant un large spectre de classes d’actifs et de zones géographiques : PGIM Multi-Sector Credit, European Corporate Bond, Global Corporate Bond, Emerging Markets Total Return Bond, Broad Market U.S. High Yield, Quant Solutions Emerging Markets Equity et Jennison Global Equity Opportunities.

« Ce partenariat avec Fineco constitue une étape stratégique pour PGIM en Italie », a déclaré Alessandro Aspesi, responsable du segment wealth en Italie.

Laurence Marchal