PG&E va investir 11,4 milliards de dollars en Californie en 2027 et lance une révision stratégique

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La société d'électricité PG&E PCG.N a annoncé mercredi qu'elle investirait environ 11,4 milliards de dollars en Californie en 2027, après avoir reporté 2 milliards de dollars de dépenses prévues, alors qu'elle entame une révision stratégique de ses activités et de son financement.