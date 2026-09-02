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PG&E va investir 11,4 milliards de dollars en Californie en 2027 et lance une révision stratégique
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 14:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'électricité PG&E PCG.N a annoncé mercredi qu'elle investirait environ 11,4 milliards de dollars en Californie en 2027, après avoir reporté 2 milliards de dollars de dépenses prévues, alors qu'elle entame une révision stratégique de ses activités et de son financement.

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