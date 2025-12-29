PG&E rétablit le courant pour 11 000 clients de San Francisco après une panne d'équipement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'état de la panne, changement de l'identifiant du média)

Les équipes de PG&E Corp PCG.N ont rétabli le courant pour environ 11 000 clients de San Francisco affectés par une panne causée par une défaillance d'équipement aérien, a déclaré la société lundi.

La panne, qui a commencé dimanche à 19h45 PST (1145 GMT) dans le quartier Richmond de San Francisco, a été résolue à 22h15 PST (1415 GMT), a indiqué la compagnie d'électricité.