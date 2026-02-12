PG&E gagne du terrain grâce à des prévisions de bénéfices plus strictes pour 2026

(Mises à jour)

12 février - ** Les actions de l'entreprise californienne PG&E PCG.N ont augmenté de 4,4 % à 17,85 $

** La société resserre ses prévisions pour le bénéfice de base ajusté par action entre 1,64 $ et 1,66 $ pour 2026, contre une prévision précédente de 1,62 $ à 1,66 $

** L'entreprise relève la limite inférieure de sa fourchette de prévisions en raison de la forte demande d'électricité alimentée par les centres de données et de la croissance plus générale de la charge

** Bénéfice ajusté par action de 36 cents au 4ème trimestre, contre 37 cents estimés par les analystes - données LSEG

** En 2025, le PCG a chuté de 20,4%