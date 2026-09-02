PG&E en baisse alors que le groupe d'électricité reporte 2 milliards de dollars de dépenses suite à un revers concernant la loi sur les incendies de forêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Le titre de la société de services publics PG&E Corp PCG.N recule de 9,2 % à 12,77 dollars

** PCG annonce qu'elle va reporter environ 2 milliards de dollars de dépenses prévues pour l'année prochaine et lance une revue stratégique

** Le plan de la société à l'horizon 2027 prévoit désormais un investissement de 11,4 milliards de dollars, contre 13,4 milliards précédemment

** Ce plan de dépenses revu à la baisse réduit également les besoins de financement de PG&E de 2 milliards de dollars, selon la société

** Elle table sur un bénéfice ajusté compris entre 1,78 et 1,82 dollar par action en 2027, contre des prévisions de 1,80 dollar — données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 21,9 % depuis le début de l'année