PG&E en baisse à cause d'un manque à gagner au quatrième trimestre

(Corrige la dernière fourchette de prévisions dans la troisième puce)

12 février - ** Les actions de l'entreprise californienne PG&E PCG.N en baisse de 2,1 % à 16,73 $ en pré-commercialisation

** La société manque les estimations pour le 4ème trimestre, pénalisée par des dépenses plus élevées et une demande d'électricité plus faible

*la société manque ses estimations pour le 4ème trimestre, en raison de dépenses plus élevées et d'une demande d'électricité plus faible * Resserrement des prévisions pour le bénéfice de base ajusté par action entre 1,64 et 1,66 $ pour 2026, contre une prévision précédente de 1,62 à 1,66

** Bénéfice ajusté par action de 36 cents au quatrième trimestre, contre 37 cents estimés par les analystes - données LSEG

** En 2025, le GCP a chuté de 20,4%