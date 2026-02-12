 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PG&E en baisse à cause d'un manque à gagner au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la dernière fourchette de prévisions dans la troisième puce)

12 février - ** Les actions de l'entreprise californienne PG&E PCG.N en baisse de 2,1 % à 16,73 $ en pré-commercialisation

** La société manque les estimations pour le 4ème trimestre, pénalisée par des dépenses plus élevées et une demande d'électricité plus faible

*la société manque ses estimations pour le 4ème trimestre, en raison de dépenses plus élevées et d'une demande d'électricité plus faible * Resserrement des prévisions pour le bénéfice de base ajusté par action entre 1,64 et 1,66 $ pour 2026, contre une prévision précédente de 1,62 à 1,66

** Bénéfice ajusté par action de 36 cents au quatrième trimestre, contre 37 cents estimés par les analystes - données LSEG

** En 2025, le GCP a chuté de 20,4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
294,650 CAD TSX +2,58%
BARRICK MINING
64,790 CAD TSX +1,65%
GOLD FIELDS
47,300 EUR Tradegate -0,63%
KINROSS GOLD
47,330 CAD TSX +1,78%
NEWMONT
124,580 USD NYSE +2,53%
PG&E
17,090 USD NYSE +2,09%
SIBANYE STILLW
3,710 EUR Tradegate -0,27%
SIBANYE STILLW
4,3800 USD OTCBB +13,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank