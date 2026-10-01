PG&E dépose un plan sur 10 ans visant à enterrer 5 000 miles de lignes électriques en Californie

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PG&E PCG.N a annoncé jeudi avoir déposé un plan décennal d’enfouissement des lignes électriques auprès de l’Office of Energy Infrastructure Safety de Californie, afin d’améliorer la sécurité et la fiabilité du réseau dans les zones à haut risque d’incendie de forêt du nord et du centre de la Californie.

* Ce plan prévoit l'enfouissement d'environ 5 000 miles de lignes de distribution d'électricité entre 2028 et 2037, en se concentrant sur les zones où l'enfouissement est susceptible de réduire le plus les risques d'incendie de forêt, a précisé le fournisseur d'énergie

* Les travaux s'étendraient sur plus de 30 comtés

* PG&E prévoit 117 milliards de dollars de bénéfices à long terme grâce à la prévention des feux de forêt et à la réduction des coupures de courant, ce qui lui permettra d’économiser environ 6 milliards de dollars en coûts de gestion de la végétation, d’exploitation et de maintenance

* En septembre , PG&E a annoncé qu’elle reporterait environ 2 milliards de dollars de dépenses prévues pour l’année prochaine et a lancé une revue stratégique

* Auparavant, un projet de loi amendé du Sénat de l’État avait suscité des inquiétudes concernant les coûts liés à la responsabilité civile en cas d’incendie de forêt

* Les services publics californiens sont confrontés à des responsabilités croissantes liées aux feux de forêt

* PG&E, la société mère de Pacific Gas and Electric Co, est sortie de la faillite en 2020 après que ses équipements ont été mis en cause dans plusieurs incendies meurtriers