Pfizer: vaccins VRS recommandés pour les 50-59 ans aux USA information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que le comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) des CDC a voté en faveur de l'élargissement de la recommandation d'utilisation des vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS) aux adultes de 50 à 59 ans présentant un risque accru de LRTD liée au VRS.



Cette recommandation inclut ABRYSVO, approuvé par la FDA en octobre 2024 pour les adultes de 18 à 59 ans à risque.



Selon les CDC, 15 000 à 20 000 hospitalisations liées au VRS surviennent chaque année aux États-Unis dans cette tranche d'âge, notamment chez les personnes souffrant de pathologies chroniques.



ACIP recommande désormais une dose unique de vaccin pour les adultes à risque âgés de 50 à 59 ans.





