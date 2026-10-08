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Pfizer va supprimer environ 330 emplois en Italie, selon les syndicats
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 11:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Pfizer dans la deuxième puce)

Pfizer PFE.N va supprimer environ 330 emplois dans son usine de Sicile, les syndicats ont annoncé mercredi, faisant ainsi du laboratoire pharmaceutique américain la dernière entreprise internationale en date à réduire ses effectifs en Italie.

Les négociations qui se sont tenues mardi soir à Rome entre Pfizer et le ministère italien de l'Industrie n'ont pas abouti, ont indiqué les syndicats CGIL, CISL et UIL dans un communiqué.

* L' usine sicilienneemploie actuellement 550personnes, ont précisé les syndicats

* "Pfizer reste déterminé à soutenir les discussions en cours et reste ouvert à l'évaluation de toute proposition alternative concrète et durable", a-t-il déclaré dans un communiqué

* Le ministère italien de l’Industrie a déclaré que les discussions de mercredi "serviront de point de départ pour renforcer le dialogue", ajoutant que le ministre Adolfo Urso se rendrait sur le site le 23 octobre

* De nouvelles discussions entre Pfizer, les syndicats et le ministère sont prévues le 10 novembre, a ajouté le ministère

* Lundi, le fabricantd'appareils électroménagers Electrolux

ELUXb.ST a présenté un plan de restructuration allégé pour ses activités italiennes, avec environ 1 250 postes qui devraient désormais être supprimés par le biais de départs volontaires

* Le fabricant suédois d'équipements de télécommunications Ericsson ERICb.ST a déclaréle même jourqu'il ne licencierait plus 131 salariés à Gênes, mais qu'il gérerait leur départ "de manière consensuelle et volontaire"

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