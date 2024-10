Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: Tim Buckley est élu au Conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 16:16









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé l'élection de Tim Buckley au Conseil d'administration de Pfizer avec effet immédiat, à l'issue d'une recherche longue et exhaustive qui a débuté en mai 2024.



Tim Buckley a également été nommé au comité de gouvernance et de développement durable et au comité d'audit du conseil d'administration de Pfizer. Après la nomination de Tim Buckley, le conseil d'administration comptera 14 administrateurs, dont 13 sont indépendants.



Tim Buckley a été président-directeur général de Vanguard de 2018 jusqu'à son départ à la retraite en 2024. Auparavant, il était directeur des investissements de Vanguard.



' Tim est un chef d'entreprise très respecté, doté d'une grande expertise en matière de gestion des investissements, de marchés financiers et d'opérations à l'échelle mondiale, et qui accorde une grande importance à la notion d'objectif commun, autant d'atouts qui font de lui un membre à part entière du Conseil d'administration' a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.





