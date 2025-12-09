Pfizer signe un accord de licence avec YaoPharma pour une molécule dédiée à la perte de poids

(AOF) - Pfizer a conclu un accord exclusif mondial de collaboration et de licence avec YaoPharma, une filiale de Shanghai Fosun Pharmaceutical Group. Le partenariat porte sur le développement, la fabrication et la commercialisation de YP05002, une petite molécule agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1), actuellement en phase 1 de développement pour la prise en charge chronique du poids.

Les termes de l'accord prévoient la finalisation par la société chinoise de l'essai clinique de phase 1 et accordent au laboratoire américain une licence exclusive pour poursuivre le développement, fabriquer et commercialiser cette molécule dans le monde entier.

Au niveau financier, YaoPharma recevra un paiement initial de 150 millions de dollars et pourra percevoir des paiements d'étapes liés à l'atteinte de certains jalons de développement, réglementaires et commerciaux, pouvant atteindre 1,935 milliard de dollars, ainsi que des redevances progressives sur les ventes en cas d'approbation.

