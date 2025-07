Pfizer : résultats positifs d'une étude dans le cancer de la prostate

(AOF) - Pfizer et Astellas Pharma ont publié les premiers résultats positifs d’une étude de phase 3. Cette dernière évaluait Xtandi, en association avec le Leuprolide et en monothérapie, chez des hommes atteints d’un cancer de la prostate non métastatique hormono-sensible présentant une récidive biochimique et un risque élevé de métastases. L’étude a atteint son le critère d’évaluation secondaire avec une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale.

Les résultats ont également tendance à montrer une tendance favorable à l'amélioration de la survie globale pour les patients traités avec ces produits, mais la différence n'a pas atteint la significativité statistique.

