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Pfizer relève son objectif annuel de CA, le bénéfice dépasse les attentes au T2
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 14:02
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PHOTO D'ARCHIVES : Exposition internationale d'importation de Chine à Shanghai

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Pfizer a relevé ‌mardi la fourchette basse de son objectif de chiffre ​d'affaires annuel après avoir dépassé les estimations au deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour l'anticoagulant Eliquis.

Le ​laboratoire pharmaceutique américain table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris ​entre 60,5 et 62,5 milliards ⁠de dollars (52,5 et 54,3 milliards d'euros), contre une ‌fourchette de 59,5 à 62,5 milliards de dollars prévue précédemment.

Sur une base ajustée, le groupe ​a annoncé ‌un bénéfice de 77 cents par action ⁠tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 68 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le ⁠laboratoire pharmaceutique, dont ‌l’action a chuté de plus de 50% ⁠par rapport à son plus haut niveau atteint ‌pendant la pandémie de Covid-19, prévoit de ⁠renouer avec une croissance plus soutenue après ⁠2028.

Pfizer mise sur ‌de nouveaux médicaments pour compenser la baisse des revenus ​liés à la pandémie ‌et réduire sa dépendance vis-à-vis de ses médicaments phares vieillissants.

Les investisseurs guettent ​également les signes indiquant que son rachat de Metsera pour 10 milliards de dollars pourrait ⁠lui permettre de s’imposer de manière significative sur le marché en forte croissance de l’obésité.

L'action Pfizer prenait environ 1,8% lors des échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Mariam Sunny et Mrinalika Roy à Bangalore; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

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