 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pfizer prévoit un bénéfice inférieur aux attentes pour 2026
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a prévu mardi un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, ce qui a entraîné une baisse de 1,6 % de ses actions avant la mise sur le marché.

Le fabricant de médicaments prévoit un bénéfice ajusté pour l'année prochaine entre 2,80 $ et 3 $ par action, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 3,05 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

PFIZER
26,450 USD NYSE +2,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank