Pfizer prévoit un bénéfice inférieur aux attentes pour 2026

Pfizer PFE.N a prévu mardi un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street, ce qui a entraîné une baisse de 1,6 % de ses actions avant la mise sur le marché.

Le fabricant de médicaments prévoit un bénéfice ajusté pour l'année prochaine entre 2,80 $ et 3 $ par action, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 3,05 $ par action, selon les données compilées par LSEG.