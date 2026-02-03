Pfizer présente des données prometteuses sur un médicament contre l'obésité, les résultats du quatrième trimestre dépassent les prévisions de Wall Street

Pfizer vise 2028 pour la première autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre l'obésité

L'entreprise prévoit de faire progresser plus de 20 essais sur l'obésité en 2026

Les ventes trimestrielles de vaccins contre le VRS dépassent les attentes

Pfizer PFE.N a déclaré mardi qu'un médicament expérimental contre l'obésité acquis dans le cadre de l'achat de Metsera pour 10 milliards de dollars **a montré** une perte de poids soutenue à 28 semaines sous forme d'injection mensuelle, et le fabricant américain de médicaments a annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre.

L'entreprise a déclaré qu'elle visait 2028 pour sa première approbation sur le marché à croissance rapide des médicaments pour la perte de poids, ce qui devrait aider à compenser l'impact de l'expiration imminente des brevets.

Ces dernières données ouvrent la voie à une année au cours de laquelle Pfizer a déclaré qu'elle prévoyait de faire progresser plus de 20 essais cliniques portant sur des traitements de l'obésité.

"Le fondement de notre stratégie dans le domaine de l'obésité et des pathologies adjacentes consiste à cibler des médicaments révolutionnaires sur ce qui pourrait représenter un marché de 150 milliards de dollars", a déclaré Albert Bourla, directeur général de Pfizer.

Dans un essai de phase intermédiaire, le traitement, connu sous le nom de PF-3944, a entraîné une perte de poids allant jusqu'à 12,3 % chez les patients non diabétiques, sans plateau observé à la semaine 28, a déclaré la société, ajoutant qu'elle s'attend à ce que la tendance se poursuive tout au long de l'étude de 64 semaines.

Chris Boshoff, directeur scientifique, a déclaré que l'entreprise est convaincue que le médicament "a le potentiel d'offrir une efficacité compétitive par rapport à la norme de soins".

L'année dernière, Pfizer a remporté un appel d'offres avec Novo Nordisk NOVOb.CO pour **la société Metsera, développeuse de médicaments contre l'obésité**, s'assurant ainsi un pied dans le marché en plein essor des médicaments pour la perte de poids.

La société, qui a prévenu des défis à relever au cours des prochaines années et ne prévoit pas de renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires avant 2029, mise sur le développement de nouveaux médicaments à succès, y compris les médicaments contre l'obésité acquis dans le cadre de récentes transactions, pour contribuer à cette reprise.

David Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, a adopté une approche prudente à l'égard de Pfizer. "La grande question est de savoir si nous verrons des rendements importants de leurs dépenses en fusions et acquisitions, et s'ils feront les bons choix de développement cette année et l'année prochaine pour soutenir le retour à la croissance à plus long terme?"

DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ENCOURAGEANTS

Au quatrième trimestre, les ventes de la société ont atteint 17,56 milliards de dollars, grâce à la demande soutenue de l'anticoagulant Eliquis, que Pfizer partage avec Bristol Myers

BMY.N , et à la croissance de son nouveau vaccin contre **le virus respiratoire syncytial (VRS)**, Abrysvo. Les analystes s'attendaient à des ventes de 16,95 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Les ventes d'Abrysvo au quatrième trimestre (481 millions de dollars) ont plus que doublé les estimations de Wall Street (170 millions de dollars).

Néanmoins, Evan Seigerman, analyste chez BMO, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'intérêt des investisseurs soit surtout capté par les données relatives à l'obésité.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 66 cents par action, dépassant de 9 cents les estimations des analystes.

Pfizer a réaffirmé ses prévisions pour 2026 concernant un chiffre d'affaires de 59,5 à 62,5 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 2,80 à 3,00 dollars par action et a déclaré qu'**elles** reflétaient l'**impact** attendu des accords sur les prix des médicaments avec l'administration Trump.