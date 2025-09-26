Pfizer mettra en avant son portefeuille oncologique lors de l'ESMO
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 13:03
'Les bénéfices de survie observés dans certains cancers renforcent notre engagement à accélérer l'innovation', assure Jeff Legos, directeur de l'oncologie.
Parmi les temps forts : des résultats de phase 3 montrant le potentiel de PADCEV (enfortumab vedotin) associé à KEYTRUDA (pembrolizumab) dans le cancer de la vessie non éligible au cisplatine ; les données finales d'une étude sur XTANDI (enzalutamide) dans le cancer de la prostate sensible aux hormones avec récidive à haut risque ; ou encore des résultats actualisés d'une étude de phase 2 sur BRAFTOVI (encorafenib) combiné à MEKTOVI (binimetinib) dans le cancer du poumon non à petites cellules.
Ces résultats pourraient redéfinir certains standards de prise en charge en oncologie, indique le laboratoire.
Valeurs associées
|23,605 USD
|NYSE
|-1,95%
