 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 847,91
+0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pfizer mettra en avant son portefeuille oncologique lors de l'ESMO
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 13:03

Pfizer annonce qu'il présentera plus de 45 études lors du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), du 17 au 21 octobre à Berlin, dont 11 communications orales et 5 sessions de dernière minute.

'Les bénéfices de survie observés dans certains cancers renforcent notre engagement à accélérer l'innovation', assure Jeff Legos, directeur de l'oncologie.

Parmi les temps forts : des résultats de phase 3 montrant le potentiel de PADCEV (enfortumab vedotin) associé à KEYTRUDA (pembrolizumab) dans le cancer de la vessie non éligible au cisplatine ; les données finales d'une étude sur XTANDI (enzalutamide) dans le cancer de la prostate sensible aux hormones avec récidive à haut risque ; ou encore des résultats actualisés d'une étude de phase 2 sur BRAFTOVI (encorafenib) combiné à MEKTOVI (binimetinib) dans le cancer du poumon non à petites cellules.

Ces résultats pourraient redéfinir certains standards de prise en charge en oncologie, indique le laboratoire.

Valeurs associées

PFIZER
23,605 USD NYSE -1,95%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des avions de chasse MiG-21 de l'armée de l'air indienne sur le tarmac de la base aérienne de Chandigarh, avant leur départ définitif, le 24 septembre 2025 ( AFP / Arun SANKAR )
    L'Inde dit adieu à ses MiG-21 russes, après 60 ans de service
    information fournie par AFP 26.09.2025 13:40 

    Après plus de 60 ans de service et un lourd bilan de 400 accidents ayant coûté la vie à 171 pilotes, les derniers chasseurs MiG-21, parfois surnommés "cercueils volants", ont volé vendredi pour la dernière fois sous les couleurs indiennes. Cette cérémonie s'est ... Lire la suite

  • Les membres du groupe Kneecap, dont le chanteur Liam O'Hanna, alias Mo Chara, portent des cagoules aux couleurs du drapeau irlandais à leur arrivée au tribunal de Woolwich, à Londres, le 26 septembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Poursuites abandonnées contre Mo Chara, le rappeur du trio Kneecap
    information fournie par AFP 26.09.2025 13:35 

    La justice britannique a abandonné vendredi les poursuites pour "infraction terroriste" lancées contre Mo Chara, rappeur du trio nord-irlandais Kneecap, qui s'est réjoui à sa sortie du tribunal que les "tentatives pour faire taire" le groupe aient "échoué". "Vos ... Lire la suite

  • Un panneau "Wall St" à New York
    Wall Street vue sans direction dans l'attente d'éclaircissements sur la politique monétaire
    information fournie par Reuters 26.09.2025 13:12 

    Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi à l'ouverture avant l'indice PCE des prix à la consommation tandis que les Bourses européennes progressent à mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street prudente, le Dow ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 26.09.2025 13:11 

    (Actualisé avec PACCAR, Warner Bros Discovery, RAPT Therapeutics) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07%pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank