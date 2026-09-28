Pfizer et Moderna voient leurs demandes rejetées dans le cadre du litige concernant le brevet américain de Bayer sur l'ARNm

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Bayer au point 3)

par Blake Brittain

Un juge fédéral du Delaware a rejeté lundi les demandes de Pfizer PFE.N , BioNTech 22UAy.DE et Moderna MRNA.O visant à faire rejeter les poursuites en contrefaçon de brevet engagées à leur encontre par la filiale

BAYGn.DE de Bayer, Monsanto, concernant la technologie de l'ARN messager utilisée dans leurs vaccins contre la COVID-19.

* Le juge fédéral d’appel William Bryson, siégeant à titre de juge désigné, a déclaré que les fabricants de vaccins n’avaient pas démontré, à un stade précoce de la procédure, que le brevet en cause était invalide ou n’avait pas été contrefait par leurs vaccins.

* Les porte-parole des fabricants de vaccins n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant cette décision.

* "Nous nous réjouissons de la décision du tribunal et restons convaincus que les innovations brevetées par Bayer ont été utilisées sans autorisation," a déclaré Bayer dans un communiqué.

* Bayer avait poursuivi ces entreprises en justice en janvier, leur reprochant d’avoir copié une technologie développée par Monsanto dans les années 1980 pour renforcer l’ARNm dans les cultures et de l’avoir utilisée pour stabiliser le matériel génétique de leurs vaccins.

* Les fabricants de vaccins ont fait valoir que leurs procédés de fabrication fonctionnaient différemment de la technologie de Bayer.

* Moderna a également fait valoir que le brevet couvrait une "loi de la nature" non brevetable.

* Bayer a également intenté une action distincte contre Johnson & Johnson JNJ.N au New Jersey concernant ce brevet. L’affaire est en cours.

Les affaires sont les suivantes: Bayer CropScience LLC c. Moderna Inc., Tribunal fédéral de première instance du district du Delaware, n° 1:26-cv-00012, et Bayer CropScience LLC c. Pfizer Inc., Tribunal fédéral de première instance du district du Delaware, n° 1:26-cv-00013.

Pour Bayer: Michael Wilson, du cabinet Munck Wilson Mandala.

Pour Moderna: Daryl Wiesen, du cabinet Goodwin Procter.

Pour Pfizer: Sara Horton, du cabinet Willkie Farr & Gallagher.

Pour BioNTech: Martina Hufnal, du cabinet Fish & Richardson.

Pour en savoir plus:

Bayer poursuit les fabricants de vaccins contre la COVID-19 au sujet de la technologie ARNm