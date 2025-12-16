Pfizer est confronté à des années difficiles en raison de la baisse des ventes de COVID et de la pression sur les marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire sur la conférence téléphonique au paragraphe 13)

*

Pfizer prévoit une baisse de revenus de 1,5 milliard de dollars pour les produits COVID l'année prochaine

*

Les dépenses de R&D de Pfizer pour 2026 augmentent en raison du développement d'anticorps et de programmes cliniques

*

Les prévisions de revenus de Pfizer pour 2025 sont révisées à environ 62 milliards de dollars

*

Les actions chutent de plus de 5 %

par Puyaan Singh et Michael Erman

Pfizer PFE.N a déclaré mardi que les prochaines années seraient mouvementées, à commencer par 2026, en raison de la baisse des ventes de son vaccin et de son traitement COVID, des réductions de prix promises au gouvernement américain et de l'expiration de brevets sur des médicaments clés.

L'action a chuté de 5,1 % mardi matin. Les actions de Pfizer ont chuté de plus de 50 % depuis le début de l'année 2023 en raison de la baisse de la demande de vaccins et de traitements COVID, laissant l'entreprise à la traîne de ses pairs en termes de performances.

Le fabricant de médicaments ne prévoit pas de renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires avant 2029, alors qu'il s'efforce de développer de nouveaux médicaments à succès, y compris les traitements contre l'obésité qu'il a acquis dans le cadre de récentes transactions.

Son pipeline n'a pas produit de médicament qui change la donne depuis qu'il a aidé à développer le vaccin COVID Comirnaty et produit le traitement COVID Paxlovid au début de la décennie. L'entreprise s'efforce d'économiser plus de 7 milliards de dollars par an jusqu'en 2027 dans le cadre de ses efforts de maîtrise des coûts.

LES PRÉVISIONS DE PFIZER MANQUENT LES OBJECTIFS DE WALL STREET

Le fabricant de médicaments s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2026 se situe entre 2,80 et 3 dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,05 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit des revenus pour l'année prochaine compris entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars, contre des estimations de 61,59 milliards de dollars.

Ces prévisions tiennent compte d'une baisse d'environ 1,5 milliard de dollars du chiffre d'affaires de ses produits COVID-19 par rapport à cette année. L'entreprise s'attend également à une baisse de revenus d'environ 1,5 milliard de dollars en raison de la perte d'exclusivité de certains produits en 2026.

La société a déclaré qu'elle avait dépassé ses attentes en matière de réduction des coûts en 2025 et qu'elle était en bonne voie pour réaliser la plupart des économies l'année prochaine. Elle s'attend à une croissance de 4 % de son chiffre d'affaires opérationnel, qui exclut les produits COVID et ceux dont les brevets sont sur le point d'expirer.

"Ces prévisions de base sont légèrement supérieures à nos attentes... nous ne serions pas surpris de voir une modeste augmentation du BPA tout au long de l'année grâce à une meilleure gestion des coûts et aux efforts de restructuration en cours de la société", a déclaré Chris Schott, analyste chez JPMorgan, dans une note de recherche.

DES ACQUISITIONS POUR ALIMENTER LA CROISSANCE

Pfizer, qui prévoit de renouer avec la croissance en 2029-2030, estime que cette croissance sera soutenue par ses acquisitions et son portefeuille de médicaments, a déclaré son directeur financier, Dave Denton.

Le fabricant de médicaments a conclu plusieurs accords ces dernières années pour remplir son pipeline, y compris l'acquisition de Metsera MTSR.O pour 10 milliards de dollars le mois dernier afin de prendre pied sur le marché de l'obésité en pleine croissance et un accord de 43 milliards de dollars pour Seagen en 2023, parmi d'autres accords de licence.

La société prévoit que les dépenses de R&D ajustées pour l'ensemble de l'année 2026 se situeront entre 10,5 et 11,5 milliards de dollars - soit 500 millions de dollars de plus à chaque extrémité par rapport à l'estimation de 2025 - en raison du développement d'un anticorps sous licence de 3SBio ainsi que de plusieurs programmes cliniques de Metsera.

L'ACCORD AVEC TRUMP RÉDUIT LES MARGES DES MÉDICAMENTS D'ORDONNANCE

Pfizer a été la première grande entreprise pharmaceutique à signer un accord avec l'administration Trump pour réduire le prix de ses médicaments de prescription dans le cadre du programme Medicaid en échange de trois années d'allégement tarifaire.

L'entreprise a déclaré que les remises accordées dans le cadre du programme Medicaid entraîneraient une compression des prix et des marges l'année prochaine.

Les vaccins américains sont sous pression depuis que le sceptique Robert F. Kennedy Jr. est devenu ministre de la santé et s'est efforcé de réduire la dépendance du pays à l'égard des interventions. Le directeur général Albert Bourla a qualifié la position du gouvernement en matière de vaccins de "clairement anormale" et a déclaré que l'entreprise continuerait à investir dans les vaccins.

CRÉATION D'UNE DIVISION HÔPITAUX ET BIOSIMILAIRES

Pfizer a également annoncé la création d'une nouvelle unité spécialisée dans les produits hospitaliers et les biosimilaires. Courtney Breen, analyste chez Bernstein, a qualifié cette initiative de "premier signe de cession de l'activité hôpitaux et biosimilaires"

Mme Breen a ajouté: "Il est peu probable que cette action sorte de sa fourchette de prix actuelle autour des 20 dollars tant que les investisseurs ne seront pas convaincus d'une trajectoire de croissance."

Pfizer a revu ses prévisions de revenus pour 2025 à environ 62 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 61 à 64 milliards de dollars. Il a maintenu ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'année.