Pfizer en perte nette au 2T à cause de dépréciations d'actifs

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé mardi une perte nette au deuxième trimestre, du fait d'une charge pour dépréciations d'actifs de 4,3 milliards de dollars liée, surtout, à des essais cliniques décevants en oncologie.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Entre avril et juin, le chiffre d'affaires a progressé de 3% sur un an, à 15,03 milliards de dollars, mais le groupe a enregistré une perte nette de 248 millions de dollars, contre un bénéfice net de 2,91 milliards un an plus tôt.

Le consensus des analystes de FactSet tablait respectivement sur 14,40 milliards et 3,91 milliards.

Pfizer a néanmoins confirmé ses prévisions pour 2026, resserrant légèrement sa fourchette de chiffre d'affaires qui devrait être compris entre 60,5 et 62,5 milliards de dollars (59,5 à 62,5 milliards auparavant).

Il anticipe toujours des dépenses annuelles pour frais généraux (personnel, administratives) entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars, et de recherche et développement entre 10,5 et 11,5 milliards.

Son bénéfice net par action hors éléments exceptionnels, valeur de référence pour les marchés, devrait se situer entre 2,80 et 3 dollars en 2026.

Sur le seul deuxième trimestre, il s'est établi à 77 cents quand le consensus des analystes anticipait 68 cents. Il était de 78 cents un an plus tôt.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Pfizer gagnait 0,22%.