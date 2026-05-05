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Pfizer dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre grâce à la forte demande pour l'anticoagulant Eliquis
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 12:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a annoncé mardi un bénéfice au premier trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street, soutenu par une demande soutenue pour des médicaments plus anciens tels que l'anticoagulant Eliquis.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 75 cents par action, contre une estimation des analystes de 72 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

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