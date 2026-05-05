Pfizer dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre grâce à la forte demande pour l'anticoagulant Eliquis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Pfizer PFE.N a annoncé mardi un bénéfice au premier trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street, soutenu par une demande soutenue pour des médicaments plus anciens tels que l'anticoagulant Eliquis.
Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 75 cents par action, contre une estimation des analystes de 72 cents par action, selon les données compilées par LSEG.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer