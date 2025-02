Pfizer: BPA trimestriel plus que multiplié par six information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 0,63 dollar sur les trois derniers mois de 2024, contre 0,10 dollar un an auparavant, pour des revenus en hausse de 22% à près de 17,8 milliards (+21% en opérationnel, dont +11% hors produits contre la Covid-19).



Le géant pharmaceutique confirme ses objectifs pour 2025, à savoir un BPA ajusté de 2,80 à trois dollars, ainsi que des revenus de 61 à 64 milliards, à comparer à un BPA ajusté de 3,11 dollars et à des revenus de 63,6 milliards réalisés sur l'ensemble de 2024.



En outre, Pfizer affirme avoir atteint son objectif de quatre milliards de dollars d'économies de coûts nettes dans le cadre de son programme de réalignement des coûts, et a accru sa cible totale à environ 4,5 milliards d'ici la fin de l'année en cours.





Valeurs associées PFIZER 26,22 USD NYSE -1,09%