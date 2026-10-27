Pfizer annonce le succès d'Elrexfio en phase 3

Le laboratoire américain a dévoilé les premiers résultats positifs d'une étude clinique de phase 3 évaluant Elrexfio administré en monothérapie chez des adultes atteints d'un myélome multiple en rechute ou réfractaire (MMRR), ayant déjà reçu au moins une ligne de traitement préalable incluant une thérapie anti-CD38 (daratumumab ou isatuximab) et du lénalidomide.

Lors d'une analyse intermédiaire prédéfinie, l'étude a atteint son critère d'évaluation principal, à savoir la survie sans progression, validée par un comité d'examen central indépendant en aveugle. Le produit a démontré une réduction cliniquement et statistiquement significative du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au traitement de référence au choix de l'investigateur.

Plus de 75% des patients traités par Elrexfio n'avaient pas connu de progression de la maladie ou de décès au moment de l'analyse. En outre, le taux de survie sans progression a atteint 68% à 18 mois.

Sur le plan de la tolérance, aucun nouveau signal de sécurité n'a été détecté, le profil du traitement restant conforme aux données antérieures.