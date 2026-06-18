Pfizer annonce le départ en août de son directeur financier Dave Denton

Pfizer PFE.N a annoncé jeudi que son directeur financier Dave Denton quitterait ses fonctions et le groupe pharmaceutique américain le 15 août afin de rejoindre le secteur des biens de consommation.

Le laboratoire a nommé Cecile Guegan, vice-présidente senior chargée des finances de son activité biopharmaceutique mondiale, au poste de directrice financière par intérim à compter du 16 août.

Dave Denton avait rejoint Pfizer en tant que directeur financier en 2022, après avoir occupé des postes au sein du conglomérat de santé CVS Health CVS.N et du distributeur Lowe's Companies LOW.N .

Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré dans un communiqué que Dave Denton avait contribué à mener à bien des opérations majeures pour la société, notamment les acquisitions du spécialiste des traitements contre le cancer Seagen, du fabricant de médicaments contre la migraine Biohaven et du développeur de traitements contre l’obésité Metsera.

L'action de la société a reculé de 1,6% lors des échanges avant-Bourse.

Pfizer a indiqué qu’elle mènerait une recherche interne et externe pour trouver un successeur permanent. Dave Denton et Cecile Guegan collaboreront pour assurer la transition, a précisé le groupe.

(Rédigé par Padmanabhan Ananthanm version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)