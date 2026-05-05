Pfizer affiche un excellent premier trimestre et tire parti de ses récentes victoires judiciaires

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* Les nouveaux lancements et les médicaments acquis compensent le déclin des produits COVID

* La prolongation du brevet de Vyndamax et la décision favorable de la Cour de justice de l'UE devraient stimuler la croissance après 2028

* Le chiffre d'affaires et le bénéfice du premier trimestre ont dépassé les estimations grâce aux ventes soutenues d'Eliquis

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 8, et du commentaire du directeur général au paragraphe 11) par Mariam Sunny et Christy Santhosh

Pfizer PFE.N a annoncé mardi des ventes et des bénéfices supérieurs aux prévisions et a déclaré que la prolongation du brevet de son médicament cardiaque Vyndamax et une récente décision favorable de la Cour européenne concernant son vaccin contre la COVID-19 contribueraient à assurer une croissance plus forte après 2028.

Ces derniers résultats devraient apporter un certain soulagement aux investisseurs à la recherche de nouveaux moteurs de croissance pour compenser le recul des ventes de produits liés au COVID, aggravé par le resserrement des recommandations américaines concernant le vaccin et l'expiration imminente des brevets.

Bien que plusieurs médicaments en cours de développement au sein de l'entreprise « pourraient rendre la situation plus intéressante à terme », les investisseurs auront besoin de voir davantage de données cliniques et une réduction des risques liés à ces programmes avant que le sentiment ne s'améliore, a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan.

Le premier médicament contre l'obésité de Pfizer, issu de son rachat de Metsera pour 10 milliards de dollars , ne serait pas commercialisé avant 2028, même s'il s'avérait efficace lors des essais.

Les résultats du premier trimestre de Pfizer ont été stimulés par des médicaments nouveaux et acquis, notamment le médicament anticancéreux Padcev et le traitement contre la migraine Nurtec ODT.

Padcev a généré un chiffre d'affaires de 591 millions de dollars au cours du trimestre, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 534,5 millions de dollars.

Geoff Meacham, analyste chez Citi, a déclaré que la croissance de 22 % des produits nouvellement lancés et acquis démontrait « la capacité du portefeuille commercial à compenser le déclin continu de la franchise COVID ».

Le chiffre d'affaires total de 14,45 milliards de dollars pour le premier trimestre a dépassé les estimations de 13,79 milliards de dollars.

La société a réglé la semaine dernière des litiges en matière de brevets avec trois fabricants de médicaments génériques concernant le Vyndamax, retardant ainsi l'arrivée sur le marché de copies moins chères jusqu'à la mi-2031.

Le directeur général Albert Bourla a déclaré que ces accords pourraient modifier considérablement le profil de croissance de la société après 2028, lui donnant ainsi l'assurance d'atteindre un taux de croissance annuel composé à un chiffre élevé sur une période de cinq ans à compter de 2029.

La décision de justice rendue le mois dernier concernant la COVID en Europe, qui oblige la Pologne et la Roumanie à accepter 1,9 milliard d'euros (2,22 milliards de dollars) de vaccins contre la COVID fabriqués par Pfizer et son partenaire BioNTech 22UAy.DE , sera également un atout.

Le laboratoire pharmaceutique new-yorkais mise également sur de nouveaux médicaments, notamment des traitements contre l'obésité acquis lors de récentes transactions, pour surmonter les défis à court terme alors qu'il vise à renouer avec la croissance d'ici la fin de la décennie.

"Notre pipeline de R&D progresse sur plusieurs fronts... et je suis particulièrement encouragé par ce que nous observons en oncologie et dans le domaine de l’obésité, deux domaines où je pense que Pfizer est bien placé pour jouer un rôle de premier plan", Albert Bourla a déclaré dans un communiqué.

RÉSULTATS MEILLEURS QUE PRÉVU, MAIS PAS D'AUGMENTATION

La société a affiché un bénéfice ajusté de 75 cents par action, dépassant de 3 cents les estimations de Wall Street.

Malgré ces résultats légèrement supérieurs aux prévisions, Pfizer a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur un chiffre d'affaires compris entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,80 à 3,00 dollars, et l'action a reculé d'environ 1% en début de séance.

Les ventes de l'anticoagulant Eliquis, que Pfizer commercialise avec Bristol Myers Squibb BMY.N , se sont élevées à 2,17 milliards de dollars, contre des estimations de 1,76 milliard de dollars.

Vyndamax a généré 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires au premier trimestre, un peu en deçà des attentes.

Les ventes du vaccin contre la COVID-19 Comirnaty se sont élevées à 232 millions de dollars, en baisse de 59% par rapport à l'année précédente et en deçà des prévisions de 434 millions de dollars.

(1 $ = 0,8554 euro)