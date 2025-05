Pfizer: accord de licence hors Chine avec 3SBio information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Pfizer a fait part lundi soir d'un accord avec le groupe chinois 3SBio, octroyant à l'Américain une licence exclusive pour le développement, la fabrication et la commercialisation hors Chine de SSGJ-707, un anticorps bispécifique ciblant PD-1 et VEGF.



Faisant actuellement l'objet de plusieurs essais cliniques en Chine pour le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer colorectal métastatique et les tumeurs gynécologiques, le SSGJ-707 a montré des données initiales d'efficacité et d'innocuité prometteuses.



Dans le cadre de l'accord, 3SBio recevra de Pfizer un paiement initial de 1,25 milliard de dollars et sera éligible à des paiements d'étapes de jusqu'à 4,8 milliards, ainsi qu'à des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes de SSGJ-707, s'il est approuvé.



La transaction devrait être conclue au troisième trimestre, sous réserve des approbations et autres conditions habituelles. Pfizer effectuera alors un investissement en actions de 100 millions de dollars dans 3SBio, sous réserve d'un accord entre les parties.





Valeurs associées PFIZER 23,010 USD NYSE +0,81%