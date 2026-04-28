information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 18:39

Peugeot Invest signe un accord de cession de sa participation dans Immobilière Dassault pour €75 mlns

Peugeot Invest SA PEUG.PA :

* PEUGEOT INVEST SIGNE UN ACCORD DE CESSION DE SA PARTICIPATION DANS IMMOBILIÈRE DASSAULT POUR 75 M€

* CESSION DE SA PARTICIPATION DE 19,8% AU GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT

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(Rédaction de Gdansk)