Peugeot Invest s'est allégé au capital de Lisi information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 09:37









(Zonebourse.com) - Peugeot Invest annonce avoir procédé à la cession de 2,7 millions d'actions Lisi, représentant 5,8% du capital de cette société, dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs qualifiés, à un prix de 39 euros par action, soit un montant total d'environ 105 millions d'euros.



À la suite de cette opération, Peugeot Invest présentera sa démission du conseil d'administration. La performance de son investissement dans Lisi représente un TRI (taux de rentabilité interne) de +10% pendant sa durée de près de 50 ans.



'Cette opération illustre à nouveau notre capacité à cristalliser de la valeur en saisissant des fenêtres de marché favorables malgré un contexte volatil pour nous concentrer sur les secteurs au coeur de notre stratégie d'investissement', commente le directeur général Jean-Charles Douin.



Sous réserve de certaines exceptions usuelles, Peugeot Invest s'est engagé à conserver l'intégralité de sa participation résiduelle pour une période expirant 120 jours après le règlement-livraison de l'opération, qui interviendra le 8 septembre.





