Peugeot Invest plombé par ses actifs automobiles en 2025
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 07:26
Concernant l'ANR, la contribution positive des Investissements ( 14,1% à taux de change constant) a été absorbée par un effet de change négatif, lié aux actifs libellés en devise et par la baisse de la valorisation des actifs automobiles, regroupés dans Peugeot 1810.
La valorisation de Peugeot 1810 a en effet diminué de -18,4% en 2025 : dans un contexte marqué par une forte dégradation du marché automobile mondial, Stellantis a reculé de -20%, tandis que Forvia a progressé de 57% sur l'année.
"Notre feuille de route stratégique s'est traduite par des cessions à forte création de valeur, un recentrage de notre portefeuille de fonds et des investissements dans nos secteurs cibles, porteurs de croissance future", souligne la société d'investissement.
Au cours de l'exercice écoulé, elle a procédé à 667 MEUR de cessions et 432 MEUR d'investissements, une rotation du portefeuille qui s'est poursuivie au 1er trimestre 2026 avec la cession de Lisi et le nouvel investissement dans Total Mobile / Solvares.
"Cette rotation active du portefeuille nous permet d'aborder l'année 2026 avec une structure financière robuste et de conserver une capacité d'investissement importante", ajoute Peugeot Invest, qui maintient son dividende à 3,25 EUR par action.
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