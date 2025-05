Peugeot Invest investit 25 millions de dollars dans BroadStreet Partners

AOF - EN SAVOIR PLUS

Depuis sa création en 2001, BroadStreet Partners a connu une trajectoire de développement soutenue alimentée par une croissance organique régulière et de nombreuses acquisitions. La société s'appuie sur un modèle différencié autour d'un réseau d'agences locales associées au capital, alliant proximité client et alignement d'intérêts sur la création de valeur future.

Présent aux États-Unis et au Canada, BroadStreet Partners est un courtier en assurance spécialisé dans la couverture des biens pour les entreprises et les particuliers, ainsi que dans les prestations en matière d'avantages sociaux.

(AOF) - Peugeot Invest a pris un engagement de 125 millions de dollars dans BroadStreet Partners, aux côtés d’un consortium d’investisseurs mené par le fonds Ethos Capital. Cette opération intervient dans le cadre d’une recomposition du capital de la société, à l’issue de laquelle Ontario Teachers’ Pension Plan, actionnaire majoritaire depuis plus de dix ans, conserve une position de co-contrôle avec le consortium. Avec plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, BroadStreet Partners figure parmi les 15 premiers courtiers d'assurance aux États-Unis.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.