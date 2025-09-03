 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Peugeot Invest engage la cession de 5,8% du capital de LISI
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 17:58

Peugeot Invest SA PEUG.PA :

* PEUGEOT INVEST ENGAGE LA CESSION DE 5,8% DU CAPITAL DE LISI

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS DEVRAIT INTERVENIR LE 8 SEPTEMBRE 2025

Texte original https://tinyurl.com/bmrjman Pour plus de détails, cliquez sur PEUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

LISI
43,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
PEUGEOT INVEST
75,7000 EUR Euronext Paris +0,26%
