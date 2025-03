Peugeot Invest: chute de 22% de l'ANR par action en 2024 information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - Peugeot Invest publie un résultat net part du groupe en croissance de 7,1% à 146,3 millions d'euros au titre de 2024, mais un actif net réévalué (ANR) par action de 182,7 euros au 31 décembre, soit une performance dividende attaché de -22,1% sur l'année.



Cette évolution de l'ANR est principalement liée aux baisses de valorisation de Peugeot 1810 (chutes de 40% du cours de Stellantis et de 57% de celui de Forvia) et des co-investissements, tandis que les participations et les fonds d'investissements progressent.



'L'environnement en 2024 a été particulièrement exigeant pour notre société', pointe son président Robert Peugeot, soulignant les défis multiples de l'industrie automobile qui conduisent à des ajustements stratégiques et opérationnels chez Stellantis.



'Malgré ce contexte, nous avons veillé à préserver la solidité financière de Peugeot Invest et à assurer la stabilité du dividende (à 3,25 euros par action) qui sera proposé à la prochaine assemblée générale', poursuit-il, revendiquant par ailleurs une capacité d'investissement importante.





Valeurs associées PEUGEOT INVEST 77,8000 EUR Euronext Paris 0,00%