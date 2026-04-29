Peugeot Invest cède sa participation dans Immobilière Dassault pour 74,7 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 09:33
Dans un communiqué publié mardi, Peugeot Invest a annoncé la signature d'un accord en vue de la cession de l'intégralité de sa participation de 19,8% dans Immobilière Dassault. L'acquéreur est son actionnaire majoritaire, Groupe Industriel Marcel Dassault. Le montant total de cette opération s'élève à 74,7 MEUR. Le prix de cession ressort à 50 EUR par action, dividende inclus.
La réalisation de l'opération interviendra avant le 30 juin 2026. Cette cession s'inscrit dans la stratégie de rotation active des actifs de Peugeot Invest et dans son désengagement progressif des actifs immobiliers annoncé l'an dernier.
Détenue depuis 20 ans, la participation dans Immobilière Dassault aura généré une performance annuelle moyenne de 8,3% et une création de valeur estimée à 68 MEUR d'euros pour Peugeot Invest.
Jean-Charles Douin, directeur général de Peugeot Invest, souligne que cette opération constitue "une nouvelle étape" dans la stratégie de recentrage du portefeuille, tout en renforçant les capacités de liquidité du groupe.
A la Bourse de Paris, le marché réagissait peu à cette annonce, le titre cédant environ 0,16% à l'ouverture.
Valeurs associées
|63,8000 EUR
|Euronext Paris
|-1,09%
A lire aussi
-
Carlsberg a fait état mercredi d'une croissance trimestrielle de ses volumes pour la première fois depuis plus d'un an, une note positive pour le brasseur danois alors que le secteur est confronté aux défis posés par la guerre en Iran. Le troisième brasseur ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi, les opérateurs digérant une longue série de résultats tout en guettant l'annonce de la Réserve fédérale (Fed) et les publications de la "tech" outre-Atlantique. À Paris, ... Lire la suite
-
Bruxelles a accusé mercredi le groupe américain Meta d'avoir enfreint la règlementation européenne, en laissant de nombreux mineurs de moins de 13 ans accéder à ses réseaux sociaux Instagram et Facebook, les exposant ainsi à de multiples risques, ce que le groupe ... Lire la suite
-
TotalEnergies a publié mercredi des résultats en forte progression et supérieurs aux attentes au premier trimestre 2026, marqués par l'augmentation des prix du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient, tout en annonçant une hausse de son dividende et de ses rachats ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer