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Peugeot Invest cède sa participation dans Immobilière Dassault pour 74,7 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 09:33

La société d'investissement française poursuit sa stratégie de rotation d'actifs avec la cession de ses 19,8% dans Immobilière Dassault au Groupe Industriel Marcel Dassault. Une opération qui doit renforcer sa flexibilité financière et marque son désengagement progressif de l'immobilier.

Dans un communiqué publié mardi, Peugeot Invest a annoncé la signature d'un accord en vue de la cession de l'intégralité de sa participation de 19,8% dans Immobilière Dassault. L'acquéreur est son actionnaire majoritaire, Groupe Industriel Marcel Dassault. Le montant total de cette opération s'élève à 74,7 MEUR. Le prix de cession ressort à 50 EUR par action, dividende inclus.

La réalisation de l'opération interviendra avant le 30 juin 2026. Cette cession s'inscrit dans la stratégie de rotation active des actifs de Peugeot Invest et dans son désengagement progressif des actifs immobiliers annoncé l'an dernier.

Détenue depuis 20 ans, la participation dans Immobilière Dassault aura généré une performance annuelle moyenne de 8,3% et une création de valeur estimée à 68 MEUR d'euros pour Peugeot Invest.

Jean-Charles Douin, directeur général de Peugeot Invest, souligne que cette opération constitue "une nouvelle étape" dans la stratégie de recentrage du portefeuille, tout en renforçant les capacités de liquidité du groupe.

A la Bourse de Paris, le marché réagissait peu à cette annonce, le titre cédant environ 0,16% à l'ouverture.

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